Латиноамериканские социалисты поздравили Николаса Мадуро с «победой чавистской революции»

Каракас, 22 ноября. В понедельник латиноамериканские политические лидеры приветствовали победу, одержанную Великим Патриотическим полюсом GPP на субнациональных выборах в Венесуэле.

Согласно официальным данным Национального избирательного совета (CNE), коалиция левых организаций, поддерживающих президента Николаса Мадуро, победила на выборах мэра Каракаса и на выборах губернаторов в 20 из 23 штатах страны.

«Я поздравляю храбрый венесуэльский народ и GPP, возглавляемую братом президентом Николасом Мадуро, с громкой победой на выборах», — сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Victoria chavista, bolivariana y revolucionaria del pueblo venezolano. pic.twitter.com/sMj249Wc0k — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 22, 2021

Свои поздравления Боливарианскому правительству Венесуэлы выразил и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

«Я поздравляю народ и правительство Венесуэлы с результатами, полученными на региональных выборах, которые стали безоговорочной победой Боливарианской и чавистской революции», — написал он в Twitter.

Felicitamos al pueblo y gobierno de #Venezuela, en especial al presidente @NicolasMaduro y al Gran Polo Patriótico, por los resultados obtenidos en las elecciones regionales y municipales, que han significado un triunfo inequívoco para la Revolución Bolivariana y Chavista. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 22, 2021

Лидер Социалистического движения аллендистов Чили Эстебан Сильва также поздравил Объединенную социалистическую партию Венесуэлы (PSUV) «с победами подавляющего большинства демократов, одержанными на губернаторских выборах. Венесуэла продвигается в демократической защите своего суверенитета».

Лидер перонистов Аргентины Хосе Крус Кампаньоли подтвердил, что выборы в Венесуэле состоялись «в условиях мира и свободы и при широком участии оппозиционных организаций».

«Несмотря на блокаду и агрессию, венесуэльский народ преподал еще один великий демократический урок», — сообщил он.

На состоявшихся в воскресенье выборах правящая социалистическая партия Венесуэлы получила значительную поддержку граждан. После подсчета 90% бюллетеней, представители проправительственных сил лидируют на губернаторских выборах в 20 из 23 штатов страны.