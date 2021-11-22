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Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека в новой песне
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Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека в новой песне

Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека в новой песне
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 22 ноября. Певица Дженнифер Лопес представила саундтрек к романтической комедии Marry Me. Зрители заподозрили, что голливудская звезда дала таким образом понять бойфренду Бену Аффлеку, что готова к замужеству.

Лопес эмоционально выступила на церемонии музыкальной премии American Music Awards. Звезда представила песню, которую написала специально к фильму Marry Me.

Свадебный наряд и красноречивый текст композиции заставил зрителей задуматься о подтексте выступления. Так, некоторые предположили, что в музыкальном номере был спрятан намек на желание звезды выйти замуж за актера Аффлека.

Стоит отметить, что слухи о предстоящей свадьбе артистов появились уже давно. Так, Аффлек и Лопес уже приобрели совместный дом. Кроме того, в этом году актера заметили во время похода по ювелирным магазинам — не исключено, что он отправился на поиски подходящего помолвочного кольца.

Этой осенью Аффлек открыто рассказал о своем отношении к возлюбленной. Актер признался, что восхищается Лопес.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека в новой песне
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