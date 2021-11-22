Лена Миро «пожалела» публикующую пикантные фото после развода Ксению Бородину

Москва, 22 ноября. Скандально известный блогер Лена Миро посвятила очередной пост телеведущей Ксении Бородиной. Она рассказала, почему, по ее мнению, ведущая «Дома-2» после расставания с мужем начала публиковать фото в белье.

Пользователи Сети раскритиковали Бородину за частую публикацию пикантных фотографий. Они заявили, что разведенная мать двоих дочерей якобы некорректно ведет себя в 38-летнем возрасте. Теледива не стала отмалчиваться и в резкой форме объяснила подписчикам, чем ее снимки в белье отличаются от «вульгарных» кадров.

Блогер Миро увидела пост Бородиной и высказала свое мнение на этот счет.

«Как и любая мещанка, Ксения Бородина после развода обрела свободу. Под свободой она понимает возможность публиковать, как из пулемета, себя в неглиже. ﻿Я бы посмеялась над Ксенией, но так ее что-то жалко», — заявила Миро.

Блогер уверена, что Бородина пытается доказать не только себе, но и окружающим, что еще может дать фору молодым красоткам, но при этом постоянно редактирует снимки в графических редакторах. В качестве доказательства своей мысли Миро показала кадр ведущей, на котором искажены ящики на тумбе.

Бородина сообщила подписчикам, что решила поставить точку в своей семье, минувшим летом. Она подала на развод с предпринимателем Курбаном Омаровым, от которого родила дочь.