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Лена Миро «пожалела» публикующую пикантные фото после развода Ксению Бородину
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Лена Миро «пожалела» публикующую пикантные фото после развода Ксению Бородину

Шоу-бизнес
Лена Миро «пожалела» публикующую пикантные фото после развода Ксению Бородину
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 22 ноября. Скандально известный блогер Лена Миро посвятила очередной пост телеведущей Ксении Бородиной. Она рассказала, почему, по ее мнению, ведущая «Дома-2» после расставания с мужем начала публиковать фото в белье.

Пользователи Сети раскритиковали Бородину за частую публикацию пикантных фотографий. Они заявили, что разведенная мать двоих дочерей якобы некорректно ведет себя в 38-летнем возрасте. Теледива не стала отмалчиваться и в резкой форме объяснила подписчикам, чем ее снимки в белье отличаются от «вульгарных» кадров.

Блогер Миро увидела пост Бородиной и высказала свое мнение на этот счет.

«Как и любая мещанка, Ксения Бородина после развода обрела свободу. Под свободой она понимает возможность публиковать, как из пулемета, себя в неглиже. ﻿Я бы посмеялась над Ксенией, но так ее что-то жалко», — заявила Миро.

Блогер уверена, что Бородина пытается доказать не только себе, но и окружающим, что еще может дать фору молодым красоткам, но при этом постоянно редактирует снимки в графических редакторах. В качестве доказательства своей мысли Миро показала кадр ведущей, на котором искажены ящики на тумбе.

Бородина сообщила подписчикам, что решила поставить точку в своей семье, минувшим летом. Она подала на развод с предпринимателем Курбаном Омаровым, от которого родила дочь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро «пожалела» публикующую пикантные фото после развода Ксению Бородину
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