София, 22 ноября. Пользователи Facebook из Болгарии поддержали президента страны Румена Радева, который назвал Крым российским, несмотря на то, что посольство США в республике выразило по этому поводу «глубокую обеспокоенность».

Реакция США на заявление президента Радева о Крыме возмутила болгарских пользователей Facebook. По их словам, им совершенно безразлично американское посольство так же, как Вашингтону не интересны граждане Болгарии. На данный момент Крым действительно принадлежит России, а значит мнение президента абсолютно верное, указали в Сети.

«А мы глубоко обеспокоены тем, что вы не включили (экс-премьера страны от проевропейской партии ГЕРБ. — Прим. ФАН) Бойко Борисова в свои санкционные списки, несмотря на его преступления на протяжении 12 лет», — пришли в ярость из-за излишнего внимания США жители Болгарии.

Они оставляли свои комментарии к соответствующему посту посольства США в Facebook. Американцам надо для начала спросить мнение жителей Крыма. При этом болгары отметили, что голос народа, скорее всего, для США значения не имеет.

Ранее сообщалось, что воссоединение Крыма с Россией не является нарушением международного законодательства. Соответствующее заявление сделал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.