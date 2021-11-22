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Геополитические факторы вызвали падение российских фондовых индексов

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 21:00
Экономика
Геополитические факторы вызвали падение российских фондовых индексов
pixabay.com/PD

Москва, 22 ноября. Российская фондовая биржа отмечает резкое падение показателей. Так, индекс Московской биржи 19 ноября опустился на 1,89% — до 4016,47 пункта, индекс РТС просел на 2,17% и составил 1723,74 пункта, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Такая ситуация складывается на фоне возможного введения ограничительных мер. О них объявила Германия после того, как Австрия ввела общенациональный карантин, рассчитывая справиться с ростом заболеваемости.

По мнению экспертов, слабость энергетического рынка вкупе с геополитической напряженностью и явились причиной обвала индексов Мосбиржи и РТС, которые вернулись к уровням сентября 2021 года. Вследствие этого был полностью обнулен рост последних месяцев.

Однако деятельность торговых площадок продолжается. Московская биржа заявила, что ценные бумаги госкорпорации «Роснано» могут вернуться на торги 22 ноября. Ранее оборот ценных бумаг объемом в 71,5 миллиарда рублей был остановлен из-за предписания Центрального банка РФ.

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