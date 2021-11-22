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NI: появление российских систем С-400 у Ирана обернется головной болью для США

Армия
NI: появление российских систем С-400 у Ирана обернется головной болью для США
mil.ru  /  Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Вашингтон, 22 ноября. Самолеты американских ВВС могут столкнуться с серьезными проблемами, если Россия решит продать Ирану зенитные системы С-400.

К такому выводу пришли обозреватели американского издания The National Interest (NI), отметив, что ранее российская сторона выразила готовность продать Тегерану свои ракетные системы, если поступит соответствующий запрос. По словам экспертов, заключение такой сделки между странами обернется головной болью для США, передает «ПолитРоссия».

Подчеркивается, что для США многое будет зависеть от того, в какой комплектации будут поставляться С-400 в Иран. В публикации говорится, что самые современные модели ЗРК оснащены цифровыми процессорами нового поколения, которые позволяют комплексам уничтожать истребители-невидимки. Опасность для американской авиации будет заключаться в том, что Тегеран может создать с их помощью мощную оборонительную сеть.

NI: появление российских систем С-400 у Ирана обернется головной болью для США
Пресс-служба Балтийского флота /

«Кроме этого, наличие большого количества С-400 на Ближнем Востоке станет источником дополнительных угроз для израильских самолетов, действующих в регионе», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что военно-техническое партнерство между Россией и Индией будет продолжаться на взаимовыгодной основе. В рамках контракта с Нью-Дели российская сторона уже начала поставки комплексов С-400 «Триумф» для индийских ВС.

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россия пентагон с-400
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