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«Точка на карте». Лермонтовские места, минеральные воды и красоты Пятигорска

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Съемочная группа передачи «Точка на карте» решила отдохнуть, как это было положено в первой половине XIX века. Поехать на Кислые воды, по которым так любила прогуливалась княжна Мери на пару с Печориным.

Да-да, сюжет повести из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» родился именно здесь — на Кавказских минеральных водах, столицей которых является город Пятигорск.

Сегодня туристы, приезжая на курорт, могут совершить настоящее путешествие во времени. Здесь Лермонтов любовался Эльбрусом, здесь создавал свои шедевры, а здесь — погиб.

Однако Пятигорск интересен не только связью с классиками прошлого. Здесь вы найдете уникальные достопримечательности, национальный колорит и сумасшедшей красоты пейзажи.

Попробуйте оздоровиться и проникнуться всей прелестью Северного Кавказа во время просмотра нового выпуска передачи «Точка на карте».

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пятигорск точка на карте
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