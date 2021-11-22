Аналитик Бодрова указала на стимулы для укрепления доллара

Москва, 22 ноября. Американская валюта укрепляется из-за своего выгодного расположения на мировых рынках, заявила старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Ее слова приводят «Известия».

Действия финансовых властей США позитивно сказываются на покупательной способности доллара. Они стараются снизить темпы инфляции, что повышает привлекательность мировой резервной валюты как средства сбережения ценности.

Сворачивание стимулирования со стороны Федерального резерва и скорое повышение процентной ставки также являются важными факторами. Аналитик полагает, что именно с ними связано повышение курса доллара и укрепление по отношению к рублю.

«Сила доллара давит на позиции рубля», — отметила Бодрова.

Экономист Максим Петроневич ранее высказал свою оценку перспектив доллара в 2022 году. По его мнению, американская валюта не будет падать ниже текущих позиций.