Лондон, 22 ноября. Читатели британского издания The Telegraph бурно отреагировали на новость об увеличении поставок оружия Вооруженным силам Украины на фоне обострения обстановки в Донбассе.

Они обрушились с критикой на страны Запада, включая Великобританию, за призывы НАТО к «войне» с Россией. Онлайн-пользователи увидели в стягивании российских военных к югу страны не мобилизацию, а реакцию на действия НАТО около границ РФ.

«При желании Россия просто пешком пройдет по Украине. ЕС наложит в штаны, а Байден (президент США. – Прим. ред.) забудет, кто такая Украина. А немцы будут, как и раньше, делать ставку на российский газ», — написали простые британцы в Сети.

Кроме этого, читатели напомнили Лондону о трудностях в своей стране. По их мнению, в Великобритании «проблем выше крыши», а власти государства заняты провоцированием войны с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев пытается представить себя жертвой «российской агрессии». Также публикацию издания The Telegraph о «гибридной войне Запада с Россией» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав статью истеричной.