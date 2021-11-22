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Читатели The Telegraph напомнили Лондону о своих проблемах на фоне призывов к «войне» с РФ

Армия
Читатели The Telegraph напомнили Лондону о своих проблемах на фоне призывов к «войне» с РФ
Федеральное агентство новостей

Лондон, 22 ноября. Читатели британского издания The Telegraph бурно отреагировали на новость об увеличении поставок оружия Вооруженным силам Украины на фоне обострения обстановки в Донбассе.

Они обрушились с критикой на страны Запада, включая Великобританию, за призывы НАТО к «войне» с Россией. Онлайн-пользователи увидели в стягивании российских военных к югу страны не мобилизацию, а реакцию на действия НАТО около границ РФ.

«При желании Россия просто пешком пройдет по Украине. ЕС наложит в штаны, а Байден (президент США. – Прим. ред.) забудет, кто такая Украина. А немцы будут, как и раньше, делать ставку на российский газ», — написали простые британцы в Сети.

Кроме этого, читатели напомнили Лондону о трудностях в своей стране. По их мнению, в Великобритании «проблем выше крыши», а власти государства заняты провоцированием войны с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев пытается представить себя жертвой «российской агрессии». Также публикацию издания The Telegraph о «гибридной войне Запада с Россией» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав статью истеричной.

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украина великобритания лавров песков
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