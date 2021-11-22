Шэрон Стоун спровоцировала слухи о новом романе

Лос-Анджелес, 22 ноября. Голливудская звезда Шэрон Стоун была замечена во время вечернего свидания с неизвестным мужчиной. Актрису заподозрили в новых отношениях после выхода в свет.

Стоун выбрала для свидания с таинственным ухажером вечеринку по случаю премьеры нового фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Звезду заметили на выходе из кинотеатра в компании неизвестного мужчины. Актриса спровоцировала подозрения в романе, однако так и не раскрыла личность кавалера.

Стоит отметить, что Стоун тщательно подготовилась к свиданию. Актриса отдала предпочтение строгому костюму с шелковой блузкой и туфли на высоких шпильках. Ее спутник оделся в свободный костюм синего цвета и удобные ботинки.

Помимо Стоун, одной из самых интригующих пар Голливуда стали Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон. Так, рэпер Канье Уэст болезненно отреагировал на новые отношения бывшей супруги с молодым актером и посчитал предательством приглашение звезды SNL в дом бабушки совместных детей артиста и модели.