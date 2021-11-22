Неизвестные расстреляли двух индейцев мапуче на юге Аргентины

Буэнос-Айрес, 22 ноября. Двое индейцев мапуче стали жертвами противостояния между фермерами и представителями коренных народов на западе Аргентины.

Местные СМИ сообщают, что один из членов общины мапуче был застрелен, еще один получил огнестрельное ранение в ходе конфликта, который произошел между ними и полицейскими в муниципалитете Куэста дель Тернеро, провинция Рио-Негро.

#Actualidades



???? #RioNegro: Tiran a matar contra la #ComunidadMapuche



???? Elías Garay es la víctima fatal y Gonzalo Cabrera lucha por su vida. El ataque ocurrió en el #lofQuemquemtrew, en el paraje #CuestaDelTernero.



????????Leé la nota completa en ⤵️ https://t.co/803QBWLL05 — Nota Al Pie (@notaalpieok) November 22, 2021

Информацию об инциденте подтвердил народный депутат, член Постоянного Собрания по правам человека Северо-Западного Чубута Нельсон Авалос.

«Есть две версии случившегося. По одной из них, на территорию, где располагались представители мапуче, вошли два человека в штатском, вооруженные винтовками. Они сказали, что охотятся, после чего произошла ссора, которая закончилась стрельбой. Вместе с тем, говорят, что это могла быть полиция, хотя мы знаем, что полицейские патрули не находились в это время на месте происшествия», — сообщил он.

Пресс-служба губернатора Аребелы Каррерас отрицает участие сотрудников полиции в инциденте, связанном с убийством.

Гибель мапуче стала результатом напряженной ситуации, которая возникла в муниципалитете Куэста дель Тернеро после того, как 18 сентября представители индейской общины самопроизвольно заняли два земельных участка. Свои действия они мотивировали «восстановление территории предков».

Представители коренных народов неоднократно обвиняли сотрудников полиции в преследовании членов общины, издевательствах и угрозах в адрес индейцев.

В ответ на убийство двух членов общины, мапуче перекрыли трассу №40, которая соединяет города Сан-Карлос-де-Барилоче и Эль-Больсон, что вызвало недовольство местных жителей и автомобилистов.

Incidentes en El Bolsón luego de la muerte de un joven en la toma de Cuesta del Ternero | Por Francisco Poppe https://t.co/TZdHCfxAsU — infobae (@infobae) November 22, 2021

Власти расположенного неподалеку города Эль-Больсон неоднократно заявляли о конфликте местных жителей с представителями общины мапуче. По словам мэра города Бруно Поглиано, индейцы, которые являются этническим меньшинством в регионе, занимаются поджогами, перекрытиями дорог и нападениями на жителей. При этом конфликты индейцы, которые таким образом борются за «земли предков», не идут на переговоры, предпочитая действовать партизанскими методами.