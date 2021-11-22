Кадыров назвал неуместными аргументы против запрета на указание национальности в СМИ

Грозный, 22 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал противников запрета на публикацию национальности преступников в прессе. Он счел доводы оппонентов неуместными.

Недавно в Госдуму внесли соответствующий законопроект, который предполагает ограничения на указание национальности лиц, совершивших преступления, в СМИ. Руководитель региона ответил критикам документа в Telegram.

«Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать. Хотите абсолютнейшую свободу слова? Вперед! С завтрашнего дня называйте всех — русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут... — всех без исключения!» — написал Кадыров.

Ранее между руководителем Чечни и главредом RT Маргаритой Симоньян разгорелась дискуссия по поводу целесообразности упоминания национальности правонарушителей в прессе. Позднее они созвонились и обсудили свои противоречия по телефону.