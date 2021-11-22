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Певица Ирина Дубцова продемонстрировала стройную фигуру на фоне моря и пальм

Шоу-бизнес
Певица Ирина Дубцова продемонстрировала стройную фигуру на фоне моря и пальм
wikipedia.org  /  Djoz23 / CC BY-SA 4.0

Москва, 22 ноября. Певица Ирина Дубцова поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой позирует на фоне моря и пальм. Пользователи Сети заметили, что звезда сильно похудела.

Дубцова опубликовала новый пост в социальной сети Instagram, в котором мечтает о снежной зиме и времени, когда можно будет наряжать новогоднюю елку. Певица опубликовала фотографию, в комментариях к которой начались не столько обсуждения непогоды в столице, сколько сильно изменившейся фигуры Дубцовой.

«Хочу снег красивыми хлопьями и елку наряжать. Где обещанный снегопад?» — подписала фото Дубцова.

Певица Ирина Дубцова продемонстрировала стройную фигуру на фоне моря и пальм
Prt Scr instagram.com / @dubtsova_official

Поклонники восхитились постройневшей 39-летней артисткой.

«Какая красивая! Фигура, как у девочки»;

«Правда такая худая или фотошоп?»;

«Шикарно выглядите и шляпка вам идет, красотка»;

«Что за секрет? Как вы так похудели?» — задают поклонники вопросы Дубцовой.

Ранее музыкант и актер Сергей Пенкин поделился секретом похудения на 24 килограмма. По его словам, он смог скинуть лишний вес за три месяца благодаря тому, что исключил из рациона мучное, сахар, соль и перешел на двухразовое питание.

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