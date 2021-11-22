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Дания предоставила Эфиопии 4,5 млн долларов гумпомощи

Весь мир
Дания предоставила Эфиопии 4,5 млн долларов гумпомощи
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 22 ноября. Дания предоставила Эфиопии 4,5 миллиона долларов для людей, которые срочно нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно информации, полученной из посольства европейской страны, средства направят на поддержку временно перемещенных в результате этнического конфликта граждан.

С ноября 2020 года, точнее после нападения на базу эфиопских вооруженных сил, армия противостоит сепаратистам из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и другим группировкам. Национальный Совет министров объявлял чрезвычайное положение и старт военной операции, которую поддержала Эритрея.

Летом 2021-го радикалы захватили город Мекеле, который является административным центром штата Тыграй, поэтому федеральные власти прекратили огонь.

Однако боевики не только продолжили наступление, но и захватили контроль над территориями в северной части страны. Постепенно эфиопская армия замедляла продвижение радикалов, но в ситуацию вмешались иностранные акторы, а именно США. Администрация американского лидера Джо Байдена заявила о нарушениях прав человека и ввела санкции против официального правительства, чем поддержала боевиков.

Ранее сепаратисты сбили ударный вертолет в районе города Милле штата Афар, где федеральные подразделения Эфиопии боролись с НФОТ.

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дания эфиопия
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