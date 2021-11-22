Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду

Москва, 22 ноября. Некоторые предмета гардероба могут удешевлять внешний вид женщин. Стилист из Лондона Анна Бей рассказала, какую одежду и обувь следует перестать носить.

По словам эксперта, женщинам в первую очередь следует обратить внимание на нижнее белье. Его лучше выбирать нейтральных тонов, чтобы можно было носить под светлыми вещами из полупрозрачных тканей.

«Лучше покупать гладкие комплекты, поскольку очертания кружева на ткани делают образ менее стильным», — объяснила Бей в видео на своем YouTube-канале.

Наряду с этим блогер посоветовала изъять из гардероба обувь и сумки с потертостями и царапинами, так как подобные вещи отрицательно сказываются на внешнем виде человека. Также стоит отказаться от одежды, на которой даже после стирки остались пятна грязи. Кроме того, стоит правильно подходить к выбору размера одежды, поскольку слишком маленькие или большие вещи могут заставить человека выглядеть нелепо.

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