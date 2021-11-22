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Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 20:46
Общество
Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 22 ноября. Некоторые предмета гардероба могут удешевлять внешний вид женщин. Стилист из Лондона Анна Бей рассказала, какую одежду и обувь следует перестать носить.

По словам эксперта, женщинам в первую очередь следует обратить внимание на нижнее белье. Его лучше выбирать нейтральных тонов, чтобы можно было носить под светлыми вещами из полупрозрачных тканей.

«Лучше покупать гладкие комплекты, поскольку очертания кружева на ткани делают образ менее стильным», — объяснила Бей в видео на своем YouTube-канале.

Наряду с этим блогер посоветовала изъять из гардероба обувь и сумки с потертостями и царапинами, так как подобные вещи отрицательно сказываются на внешнем виде человека. Также стоит отказаться от одежды, на которой даже после стирки остались пятна грязи. Кроме того, стоит правильно подходить к выбору размера одежды, поскольку слишком маленькие или большие вещи могут заставить человека выглядеть нелепо.

Стилист Эвелина Хромченко ранее показала юбку, которая «уродует» фигуру. Неправильно подобранный фасон может придать «грузность» фигуре и состарить на 25 лет.

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одежда гардероб внешний вид
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