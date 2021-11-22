Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США

Пекин, 22 ноября. Решение России возобновить серийное производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» вызвала странную реакцию Вооруженных сил США, сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Tencent в своем материале пишут, что авиастроение является одной из самых высокотехнологичных и в то же время закрытых отраслей в мире. Как передает «ПолитРоссия», передовые позиции в этой сфере занимают Россия и Соединенные Штаты, которые ревностно охраняют свои технологические секреты.

«Россия недавно объявила о возобновлении серийного производства самолетов Ту-160, а также о модернизации двигателей НК-32», — сообщили эксперты.

По их словам, эта новость потрясла ВС США. Дело в том, что российские ракетоносцы существенно превосходят американские бомбардировщики почти по всем параметрам, а после модернизации они станут только лучше. Однако после этого стало известно, что РФ не намерена экспортировать Ту-160 или двигатели к ним. Тогда реакция Вашингтона оказалась настолько странной, что даже удивила аналитиков из Китая.

По словам экспертов, американские военные испытали крайне противоположные эмоции практически одновременно. Безусловно, новость о запуске серийного производства мощных бомбардировщиков вызвала у них ярость, однако отказ России продавать моторы «Белых лебедей» третьим странам привел Пентагон в состояние эйфории.

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС совершили полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, передает RT.