Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 22:12
21:55
Экономика
Bloomberg: Байден может распечатать стратегический резерв нефти во вторник
21:48
Экономика
Экономист Колташов: конфликт между Польшей и Белоруссией затянется надолго
21:42
Общество
Цемент в Калининградской области подорожал на 58%
21:36
Общество
Суд арестовал каннибала с «Сортавалы» и его подельника
21:32
Весь мир
Латиноамериканские социалисты поздравили Николаса Мадуро с «победой чавистской революции»
21:29
Происшествия
ФАН публикует видео с места страшного ДТП на Калужском шоссе в Подмосковье
21:22
Происшествия
Девять человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Болгарии
21:06
Весь мир
Неизвестные расстреляли двух индейцев мапуче на юге Аргентины
21:05
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека в новой песне
21:02
Шоу-бизнес
Лена Миро «пожалела» публикующую пикантные фото после развода Ксению Бородину
Все новости

Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США

Армия
Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Пекин, 22 ноября. Решение России возобновить серийное производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» вызвала странную реакцию Вооруженных сил США, сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Tencent в своем материале пишут, что авиастроение является одной из самых высокотехнологичных и в то же время закрытых отраслей в мире. Как передает «ПолитРоссия», передовые позиции в этой сфере занимают Россия и Соединенные Штаты, которые ревностно охраняют свои технологические секреты.

«Россия недавно объявила о возобновлении серийного производства самолетов Ту-160, а также о модернизации двигателей НК-32», — сообщили эксперты.

По их словам, эта новость потрясла ВС США. Дело в том, что российские ракетоносцы существенно превосходят американские бомбардировщики почти по всем параметрам, а после модернизации они станут только лучше. Однако после этого стало известно, что РФ не намерена экспортировать Ту-160 или двигатели к ним. Тогда реакция Вашингтона оказалась настолько странной, что даже удивила аналитиков из Китая.

По словам экспертов, американские военные испытали крайне противоположные эмоции практически одновременно. Безусловно, новость о запуске серийного производства мощных бомбардировщиков вызвала у них ярость, однако отказ России продавать моторы «Белых лебедей» третьим странам привел Пентагон в состояние эйфории.

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС совершили полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
россия сша китай ту-160 бомбардировщик
Комментировать