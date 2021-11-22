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Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. Более 50-ти крупных компаний в России получили престижную награду в этом году. На официальной части премии Investment Leaders-2021 прошел деловой форум, который предоставил площадку более чем 100 спикерам из финансовой сферы.

Премия Investment Leaders ежегодно вручается наиболее успешным игрокам финансового рынка. Их определяет специальная комиссия, в которую входят общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса.

Лауреатами в 2021 году стали более 50-ти компаний. Среди них оказались Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций», «Сбер Управление Активами», Госкорпорация «Росатом», международный холдинг интегрированных коммуникаций «ADSbase» и другие.

Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы

Мероприятие организовали совместно с Ассоциацией владельцев облигаций и аналитическим центром «БизнесДром». На форуме присутствовали не только частные инвесторы, но и представители эмитентов и других участников рынка.

Исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс ранее называл отечественный фондовый рынок одним из наиболее привлекательных торговых площадок в мире. Его слова приводит ФАН в своем материале.

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