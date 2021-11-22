Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 22:12
21:55
Экономика
Bloomberg: Байден может распечатать стратегический резерв нефти во вторник
21:48
Экономика
Экономист Колташов: конфликт между Польшей и Белоруссией затянется надолго
21:42
Общество
Цемент в Калининградской области подорожал на 58%
21:36
Общество
Суд арестовал каннибала с «Сортавалы» и его подельника
21:32
Весь мир
Латиноамериканские социалисты поздравили Николаса Мадуро с «победой чавистской революции»
21:29
Происшествия
ФАН публикует видео с места страшного ДТП на Калужском шоссе в Подмосковье
21:22
Происшествия
Девять человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Болгарии
21:06
Весь мир
Неизвестные расстреляли двух индейцев мапуче на юге Аргентины
21:05
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека в новой песне
21:02
Шоу-бизнес
Лена Миро «пожалела» публикующую пикантные фото после развода Ксению Бородину
Все новости

Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 22 ноября. Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила о необычных предпочтениях, с которыми столкнулась во время ожидания рождения дочери. Артистка обсудила беременность с наследницей певца Александра Серова Мишель.

Кудрявцева окунулась в материнство в 49 лет, когда во второй раз родила ребенка. Артистка также воспитала 29-летнего сына Жана. По словам звезды, ее повторная беременность не обошлась без странных предпочтений. Об этом телеведущая рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись».

«Вот я беременная чистящее средство нюхала — «Пемолюкс». Раньше, помните, вонючий такой был. И в метро спускалась нюхать рельсы, мелочь жевала», — поделилась телеведущая.

Собеседницей Кудрявцевой стала наследница Серова Мишель. Дочь артиста вот-вот подарит музыканту внука или внучку. Однако ее беременность протекает без необычных предпочтений, и она не ест «торт с рыбой».

Кудрявцева успевает совмещать работу в сразу нескольких шоу на канале НТВ. Так, артистка стала судьей проекта «Суперстар». Звезда расплакалась в студии под песню покойной певицы Юлии Началовой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
беременность звезды кудрявцева
Комментировать