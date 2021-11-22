Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности

Москва, 22 ноября. Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила о необычных предпочтениях, с которыми столкнулась во время ожидания рождения дочери. Артистка обсудила беременность с наследницей певца Александра Серова Мишель.

Кудрявцева окунулась в материнство в 49 лет, когда во второй раз родила ребенка. Артистка также воспитала 29-летнего сына Жана. По словам звезды, ее повторная беременность не обошлась без странных предпочтений. Об этом телеведущая рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись».

«Вот я беременная чистящее средство нюхала — «Пемолюкс». Раньше, помните, вонючий такой был. И в метро спускалась нюхать рельсы, мелочь жевала», — поделилась телеведущая.

Собеседницей Кудрявцевой стала наследница Серова Мишель. Дочь артиста вот-вот подарит музыканту внука или внучку. Однако ее беременность протекает без необычных предпочтений, и она не ест «торт с рыбой».

Кудрявцева успевает совмещать работу в сразу нескольких шоу на канале НТВ. Так, артистка стала судьей проекта «Суперстар». Звезда расплакалась в студии под песню покойной певицы Юлии Началовой.