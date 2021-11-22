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Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае

Армия
Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Ставрополь, 22 ноября. Российские военные развернули на полигоне в Ставропольском крае учения с применением минометов «Сани».

В рамках тренировочных мероприятий военные отработали развертывание в боевой порядок после марша и оперативную передислокацию. Также минометчики выполнили задачи по ликвидации объектов условного противника.

Ранее сообщалось, что на полигонах, войсковых стрельбищах и полевых учебных комплексах Южного военного округа завершается подготовка к зимнему периоду обучения. Сейчас военнослужащие ЮВО переводят учебно-материальную базу и военную технику в зимний режим эксплуатации. При этом основные усилия направлены на повышение возможностей учебных площадок. При этом в Крыму соединения округа провели плановые учения по поиску и уничтожению воздушных целей, передает RT.

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Все новости / Армия / Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
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