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Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО

Политика
Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Киев, 22 ноября. Вступление Украины в Североатлантический альянс может спровоцировать сопротивление на территории страны, рассказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

По словам эксперта, для большинства граждан государства НАТО все еще неприемлемо. Таким образом политолог объяснил, что вступление Украины в Альянс может вызвать мощную реакцию среди населения.

«Вполне можно ожидать вспышки восстаний во многих регионах Украины, в первую очередь, на юге и юго-востоке страны», — предположил Дудчак.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что Киеву необходимо быть готовым к вступлению в Североатлантический альянс, несмотря на то, что принятие страны в состав НАТО сейчас не находится в повестке дня. По его словам, такое положение дел не значит, что Украина должна позабыть о предписаниях Конституции и о цели вступить в НАТО.

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украина нато дудчак
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