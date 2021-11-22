Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

Ереван, 22 ноября. Один военнослужащий ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном в результате обстрела азербайджанской армии, заявили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

По имеющейся информации, 22 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям армянских военных, которые расположены вблизи поселка Норабак Гегаркуникской области.

«В результате обстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы», — говорится на сайте оборонного ведомства Армении.

Стоит отметить, что несколько дней назад в Ереване подтвердили гибель шести военнослужащих в ходе боестолкновений с азербайджанскими военными. Также сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились установить прямой контакт для предотвращения инцидентов на границе, передает RT.