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Лиза Арзамасова показала поклонникам трехмесячного сына от Ильи Авербуха

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 20:36
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала поклонникам трехмесячного сына от Ильи Авербуха
Prt Scr instagram.com  /  @liza_arzamasova

Москва, 22 ноября. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова перестала скрывать внешность сына от фигуриста Ильи Авербуха. Пользователи Сети пришли к выводу, что мальчик похож на актрису.

Звездные супруги Авербух и Арзамасова стали родителями общего сына 14 августа. Новорожденного назвали Львом. Три месяца пара скрывала лицо ребенка от поклонников. Актриса первой решила разрушить интригу и опубликовала короткий ролик с малышом. За кадром она в игривой форме разговаривает с ребенком, а он улыбается ей в ответ.

«Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте как дети... Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками — Лев Ильич!» — написала Арзамасова в Instagram.

Лиза Арзамасова показала поклонникам трехмесячного сына от Ильи Авербуха
Prt Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Подписчики актрисы тут же отреагировали на публикацию в комментариях. Они начали делать комплименты Льву, который, по их мнению, является копией матери.

«Боже, это же маленькая Лиза»;

«Красавец! Безумно похож на тебя»;

«Мамин лапушка»;

«А папа как будто и не участвовал! Лиза, Левушка твоя копия», — заявили поклонники.

За час с момента публикации ролик со вторым сыном Авербуха в Сети посмотрели более 78 тысяч раз. В комментариях отметились свыше двух тысяч человек. Арзамасова ответила некоторым фолловерам эмодзи в виде сердечек.

Заслуженный мастер спорта России Авербух в одном из интервью рассказал, что они с Арзамасовой не планировали так скоро становиться родителями. Он надеется, что Лев будет не единственным их общим ребенком.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лиза Арзамасова показала поклонникам трехмесячного сына от Ильи Авербуха
авербух сын арзамасова
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