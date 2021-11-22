Лиза Арзамасова показала поклонникам трехмесячного сына от Ильи Авербуха

Москва, 22 ноября. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова перестала скрывать внешность сына от фигуриста Ильи Авербуха. Пользователи Сети пришли к выводу, что мальчик похож на актрису.

Звездные супруги Авербух и Арзамасова стали родителями общего сына 14 августа. Новорожденного назвали Львом. Три месяца пара скрывала лицо ребенка от поклонников. Актриса первой решила разрушить интригу и опубликовала короткий ролик с малышом. За кадром она в игривой форме разговаривает с ребенком, а он улыбается ей в ответ.

«Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте как дети... Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками — Лев Ильич!» — написала Арзамасова в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Подписчики актрисы тут же отреагировали на публикацию в комментариях. Они начали делать комплименты Льву, который, по их мнению, является копией матери.

«Боже, это же маленькая Лиза»; «Красавец! Безумно похож на тебя»; «Мамин лапушка»; «А папа как будто и не участвовал! Лиза, Левушка твоя копия», — заявили поклонники.

За час с момента публикации ролик со вторым сыном Авербуха в Сети посмотрели более 78 тысяч раз. В комментариях отметились свыше двух тысяч человек. Арзамасова ответила некоторым фолловерам эмодзи в виде сердечек.

Заслуженный мастер спорта России Авербух в одном из интервью рассказал, что они с Арзамасовой не планировали так скоро становиться родителями. Он надеется, что Лев будет не единственным их общим ребенком.