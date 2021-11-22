Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:48
20:47
Политика
Политолог Мезюхо указал, почему после 2014 года на Украине не произошел еще один майдан
20:47
Общество
Роспотребнадзор заявил, что самоизоляцию в Югре ввели из-за роста заболеваемости COVID-19
20:46
Общество
Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду
20:45
Армия
Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
Все новости

Путин в беседе с премьером Италии выразил готовность поставлять газ в Европу

Политика
Путин в беседе с премьером Италии выразил готовность поставлять газ в Европу
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. Москва может обеспечить бесперебойную транспортировку голубого топлива в Европу. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Италии Марио Драги.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета и в начале осени. Эксперты связывают резкие колебания стоимости с низкой заполненностью голубым топливом подземных хранилищ, а также высоким спросом в Азии. Тема транспортировки газа также обсуждалась между Путиным и Драги, подчеркнули в Кремле.

«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток — 2"», — гласит сообщение.

Президент России также затронул в разговоре с итальянским премьером миграционный кризис. Стороны обсудили обстановку на границе Польши и Белоруссии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин в беседе с премьером Италии выразил готовность поставлять газ в Европу
путин италия газ
Комментировать