Путин в беседе с премьером Италии выразил готовность поставлять газ в Европу

Москва, 22 ноября. Москва может обеспечить бесперебойную транспортировку голубого топлива в Европу. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Италии Марио Драги.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета и в начале осени. Эксперты связывают резкие колебания стоимости с низкой заполненностью голубым топливом подземных хранилищ, а также высоким спросом в Азии. Тема транспортировки газа также обсуждалась между Путиным и Драги, подчеркнули в Кремле.

«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток — 2"», — гласит сообщение.

Президент России также затронул в разговоре с итальянским премьером миграционный кризис. Стороны обсудили обстановку на границе Польши и Белоруссии.