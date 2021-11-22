Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:47
20:46
Общество
Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду
20:45
Армия
Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
20:39
Армия
Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
20:37
Политика
Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО
Все новости

Елена Проклова поблагодарила судьбу за знакомство с Ниной Руслановой

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 20:37
Общество
Елена Проклова поблагодарила судьбу за знакомство с Ниной Руслановой
instagram.com  /  @elproklova

Москва, 22 ноября. Актриса Елена Проклова почтила память покойной коллеги по сцене Нины Руслановой. Звезда рассказала, какой запомнит советскую артистку.

Звезда картин «Афоня» и «Мой друг Иван Лапшин» Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Эта новость стала потрясением для Прокловой. Актриса призналась, что смерть звезды советского кино стала невосполнимой утратой для близких и зрителей.

«Мы потеряли прекрасную актрису, сыгравшую огромное количество прекрасных ролей. И я благодарна судьбе, что мне довелось с ней работать», — поделилась артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

Елена Проклова поблагодарила судьбу за знакомство с Ниной Руслановой
Global Look Press / Igor Primak/Russian Look

Проклова познакомилась с Руслановой на съемках картины «Будьте моим мужем» — тогда артистки не только работали, но и отдыхали вместе в Сочи. Звезда призналась, что ее коллега по сцене была непростым человеком с нелегкой судьбой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также прокомментировал смерть Руслановой. Глава кабмина назвал уход артистки утратой для отечественной культуры.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Елена Проклова поблагодарила судьбу за знакомство с Ниной Руслановой
актриса русланова проклова
Комментировать