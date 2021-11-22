Елена Проклова поблагодарила судьбу за знакомство с Ниной Руслановой

Москва, 22 ноября. Актриса Елена Проклова почтила память покойной коллеги по сцене Нины Руслановой. Звезда рассказала, какой запомнит советскую артистку.

Звезда картин «Афоня» и «Мой друг Иван Лапшин» Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Эта новость стала потрясением для Прокловой. Актриса призналась, что смерть звезды советского кино стала невосполнимой утратой для близких и зрителей.

«Мы потеряли прекрасную актрису, сыгравшую огромное количество прекрасных ролей. И я благодарна судьбе, что мне довелось с ней работать», — поделилась артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

Global Look Press / Igor Primak/Russian Look

Проклова познакомилась с Руслановой на съемках картины «Будьте моим мужем» — тогда артистки не только работали, но и отдыхали вместе в Сочи. Звезда призналась, что ее коллега по сцене была непростым человеком с нелегкой судьбой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также прокомментировал смерть Руслановой. Глава кабмина назвал уход артистки утратой для отечественной культуры.