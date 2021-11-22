Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:48
20:48
Общество
Гинцбург: привитые от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будут переносить вирус
20:47
Политика
Политолог Мезюхо указал, почему после 2014 года на Украине не произошел еще один майдан
20:47
Общество
Роспотребнадзор заявил, что самоизоляцию в Югре ввели из-за роста заболеваемости COVID-19
20:46
Общество
Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду
20:45
Армия
Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
Все новости

Вратарь Лунев может обратиться в РФС из-за долгов «Зенита» по премиальным

Спорт
Вратарь Лунев может обратиться в РФС из-за долгов «Зенита» по премиальным
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 22 ноября. Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС из-за задолженностей «Зенита» по премиальным.

Петербургский «Зенит» до сих пор не выплатил бывшему вратарю клуба Андрею Луневу премиальные за сезон-2020/2021, сообщает издание «РБ Спорт». Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера, рассказал, что в ближайшее время вместе с футболистом будет обращаться в палату по разрешению споров РФС.

«Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным», — отметил он.

В прошлом сезоне Лунев провел за «Зенит» 12 матчей и стал чемпионом России по футболу. Сине-бело-голубые не стали продлевать контракт с вратарем, после чего он на правах свободного агента перешел в леверкузенский «Байер».

Ранее тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча между «Мальме» и «Зенитом». Встреча группового этапа Лиги чемпионов состоится в Швеции 24 ноября.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Вратарь Лунев может обратиться в РФС из-за долгов «Зенита» по премиальным
Зенит долги лунев рпл премиальные
Комментировать