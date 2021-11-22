Вратарь Лунев может обратиться в РФС из-за долгов «Зенита» по премиальным

Санкт-Петербург, 22 ноября. Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС из-за задолженностей «Зенита» по премиальным.

Петербургский «Зенит» до сих пор не выплатил бывшему вратарю клуба Андрею Луневу премиальные за сезон-2020/2021, сообщает издание «РБ Спорт». Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера, рассказал, что в ближайшее время вместе с футболистом будет обращаться в палату по разрешению споров РФС.

«Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным», — отметил он.

В прошлом сезоне Лунев провел за «Зенит» 12 матчей и стал чемпионом России по футболу. Сине-бело-голубые не стали продлевать контракт с вратарем, после чего он на правах свободного агента перешел в леверкузенский «Байер».

Ранее тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча между «Мальме» и «Зенитом». Встреча группового этапа Лиги чемпионов состоится в Швеции 24 ноября.