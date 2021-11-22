Певец Сергей Пенкин рассказал о диете, благодаря которой сбросил 24 килограмма

Москва, 22 ноября. Музыкант и актер Сергей Пенкин раскрыл подробности диеты, которая помогла ему сбросить 24 килограмма за три месяца.

По словам Пенкина, он исключил мучное, соль и сахар, диета предполагала только двухразовое питание. Артист также отметил, что в достижении такого результата ему помогла физическая активность, а именно пешие прогулки.

«Все у нас в голове. Надо контролировать себя. Я придерживался диеты, где нужно мучное исключить, соль, сахар. Вместо соли я ем соевый соус, вместо сахара — мед. Мои домашние готовят такую еду, чтобы я ел и не поправлялся», — заявил Пенкин в студии программы «Звезды сошлись».

Утро актера начинается в 11:30 по московскому времени. Он признался, что на завтрак пьет кофе с медом и молоком и съедает несколько кусочков сыра. Обедает Пенкин в 15:00 супом или щами. На второе он предпочитает гречку или макароны, а иногда картофель. Он также рассказал, что при хорошей погоде проходит пешком от пяти до семи километров.

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