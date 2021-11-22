Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:48
20:46
Общество
Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду
20:45
Армия
Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
20:39
Армия
Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
20:37
Политика
Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО
Все новости

Певец Сергей Пенкин рассказал о диете, благодаря которой сбросил 24 килограмма

Шоу-бизнес
Певец Сергей Пенкин рассказал о диете, благодаря которой сбросил 24 килограмма
penkin.ru  /  Сергей Пенкин

Москва, 22 ноября. Музыкант и актер Сергей Пенкин раскрыл подробности диеты, которая помогла ему сбросить 24 килограмма за три месяца.

По словам Пенкина, он исключил мучное, соль и сахар, диета предполагала только двухразовое питание. Артист также отметил, что в достижении такого результата ему помогла физическая активность, а именно пешие прогулки.

«Все у нас в голове. Надо контролировать себя. Я придерживался диеты, где нужно мучное исключить, соль, сахар. Вместо соли я ем соевый соус, вместо сахара — мед. Мои домашние готовят такую еду, чтобы я ел и не поправлялся», — заявил Пенкин в студии программы «Звезды сошлись».

Утро актера начинается в 11:30 по московскому времени. Он признался, что на завтрак пьет кофе с медом и молоком и съедает несколько кусочков сыра. Обедает Пенкин в 15:00 супом или щами. На второе он предпочитает гречку или макароны, а иногда картофель. Он также рассказал, что при хорошей погоде проходит пешком от пяти до семи километров.

Ранее певица Маргарита Суханкина рассказала, как достигла стройной фигуры после многочисленных неудачных диет. Звезда призналась, что сбросить вес ей помогла операция.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певец Сергей Пенкин рассказал о диете, благодаря которой сбросил 24 килограмма
диета певец похудение пенкин
Комментировать