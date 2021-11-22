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В Пентагоне отреагировали на версию адмирала Попова о гибели подлодки «Курск»

Армия
В Пентагоне отреагировали на версию адмирала Попова о гибели подлодки «Курск»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 ноября. Министерство обороны США не может никак прокомментировать версию гибели российской атомной подводной лодки «Курск», изложенную бывшим командующим Северного флота адмиралом Вячеславом Поповым.

Согласно гипотезе военачальника, подлодка ВМФ РФ потерпела крушение в Баренцевом море после столкновения с субмариной НАТО. Журналисты ТАСС обратились с запросом в американское военное ведомство по поводу их отношения к этой версии.

«Нам нечего предоставить вам по нему (запросу)», — сказал представитель пресс-службы Пентагона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нужным комментировать новую версию гибели «Курска». Он напомнил, что по делу проводилось следствие, которое пришло к окончательному выводу о причинах крушения субмарины, передает RT.

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