Президент Сербии Вучич рассказал о запланированной с Путиным встрече в Сочи

Белград, 22 ноября. Сербский президент Александр Вучич ожидает встречи с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи.

Помимо этого, он сообщал, что 24 ноября собирается посетить Россию. На 25 ноября Вучич запланировал встречу с российским коллегой в Сочи. Слова главы Сербии передал телеканал РТРС.

«Завтра, или может быть, послезавтра рано утром, перед тем как отправлюсь в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, кратко встречусь в Белграде с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком...Но у нас нет планов вместе ехать в Сочи», — подчеркнул сербский лидер.

Ранее Вучич рассказал, что в первую очередь с властями РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Он уточнял, что предложит Путину закупать в России по 3 миллиарда кубометров природного газа в год на протяжении десяти лет.