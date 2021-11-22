Катар и Оман заключили ряд договоров об экономическом и военном сотрудничестве

Доха, 22 ноября. Оман и Катар заключили ряд межгосударственных соглашений в сферах обороны, налогообложения, туризма, инфраструктуры, инвестиций, торговли, трудовых ресурсов. Для этих целей оманский султан Хейсам бин Тарик Аль Саид прибыл в Доху и встретился с катарским монархом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Из подробностей известно, что государства упразднили двойное налогообложение и пересмотрели систему взимания налогов на доходы от инвестиционной деятельности. Оманский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию The National News, что «переговоры были сосредоточены на деятельности оманских портов Дукм, Салала и Сохар в рамках увеличения морского товарооборота с портами Катара».

Также отмечено, что монархи коснулись областей сельского хозяйства, энергетики, связи, транспорта и туризма, банковского дела и образования. Переговоры в области безопасности выстраивались вокруг борьбы с региональным терроризмом.

El sultán de #Omán realiza una visita oficial a #Qatar https://t.co/mR8B5HBTDq — Monitor de Oriente (@monitororiente) November 22, 2021

Ранее две страны объявили о начале совместного производства автобусов на заводе в оманском городе Дукм. Karwa Motors — это совместное предприятие государственной компании Mowasalat Qatar, которая владеет 70% акций, и Инвестиционного управления Омана, которому принадлежат оставшиеся 30%. Мощность завода составит 500 автобусов в год.

Karwa Motors, Oman's first bus brand with a manufacturing facility in the Duqm Special Economic Zone, has rolled out its first bus.https://t.co/wQSrTWujdF — Times of Oman (@timesofoman) November 22, 2021

Подписанные договоры играют прежде всего в пользу экономики Омана — самой слабой среди нефтеносных монархий Персидского залива. Султанат вынужденно проводит сокращение бюджетных расходов после падения цен на нефть в последние годы и наступления пандемии COVID-19. Также он имеет существенные государственные долги, заработанные в тот же период.

Обе страны входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Отношения между ними можно охарактеризовать как дружественные: через их порты взаимно пролегают морские торговые маршруты, а Маскат сохранил торговые отношения с Дохой во время Катарского кризиса 2017-2021 гг., чем помог Катару пережить блокаду. В этот промежуток времени отмечалось увеличение товарооборота между двумя монархиями в 21 раз.