Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 22:11
21:55
Экономика
Bloomberg: Байден может распечатать стратегический резерв нефти во вторник
21:48
Экономика
Экономист Колташов: конфликт между Польшей и Белоруссией затянется надолго
21:42
Общество
Цемент в Калининградской области подорожал на 58%
21:36
Общество
Суд арестовал каннибала с «Сортавалы» и его подельника
21:32
Весь мир
Латиноамериканские социалисты поздравили Николаса Мадуро с «победой чавистской революции»
21:29
Происшествия
ФАН публикует видео с места страшного ДТП на Калужском шоссе в Подмосковье
21:22
Происшествия
Девять человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Болгарии
21:06
Весь мир
Неизвестные расстреляли двух индейцев мапуче на юге Аргентины
21:05
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека в новой песне
21:02
Шоу-бизнес
Лена Миро «пожалела» публикующую пикантные фото после развода Ксению Бородину
Все новости

Катар и Оман заключили ряд договоров об экономическом и военном сотрудничестве

Весь мир
Катар и Оман заключили ряд договоров об экономическом и военном сотрудничестве
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka / dpa

Доха, 22 ноября. Оман и Катар заключили ряд межгосударственных соглашений в сферах обороны, налогообложения, туризма, инфраструктуры, инвестиций, торговли, трудовых ресурсов. Для этих целей оманский султан Хейсам бин Тарик Аль Саид прибыл в Доху и встретился с катарским монархом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Из подробностей известно, что государства упразднили двойное налогообложение и пересмотрели систему взимания налогов на доходы от инвестиционной деятельности. Оманский чиновник на условиях анонимности сообщил изданию The National News, что «переговоры были сосредоточены на деятельности оманских портов Дукм, Салала и Сохар в рамках увеличения морского товарооборота с портами Катара».

Также отмечено, что монархи коснулись областей сельского хозяйства, энергетики, связи, транспорта и туризма, банковского дела и образования. Переговоры в области безопасности выстраивались вокруг борьбы с региональным терроризмом.

Ранее две страны объявили о начале совместного производства автобусов на заводе в оманском городе Дукм. Karwa Motors — это совместное предприятие государственной компании Mowasalat Qatar, которая владеет 70% акций, и Инвестиционного управления Омана, которому принадлежат оставшиеся 30%. Мощность завода составит 500 автобусов в год.

Подписанные договоры играют прежде всего в пользу экономики Омана — самой слабой среди нефтеносных монархий Персидского залива. Султанат вынужденно проводит сокращение бюджетных расходов после падения цен на нефть в последние годы и наступления пандемии COVID-19. Также он имеет существенные государственные долги, заработанные в тот же период.

Обе страны входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Отношения между ними можно охарактеризовать как дружественные: через их порты взаимно пролегают морские торговые маршруты, а Маскат сохранил торговые отношения с Дохой во время Катарского кризиса 2017-2021 гг., чем помог Катару пережить блокаду. В этот промежуток времени отмечалось увеличение товарооборота между двумя монархиями в 21 раз.

 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Катар и Оман заключили ряд договоров об экономическом и военном сотрудничестве
сотрудничество оман катар
Комментировать