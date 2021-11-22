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Франция нацелена на сотрудничество с Россией в сфере контроля над вооружениями

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 20:25
Политика
Франция нацелена на сотрудничество с Россией в сфере контроля над вооружениями
pixabay.com  /  edmondlafoto

Париж, 22 ноября. Франция хочет продолжить с другими странами НАТО и Россией работу по контролю над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности в Европе.

Отмечается, что это заявление представителя французского МИД прозвучало на фоне недавнего высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Германия откажется от размещения американских ядерных ракет на своей территории, то они могут появиться в других странах к востоку от ФРГ.

«Мы хотим продолжить, особенно с союзниками по НАТО, а затем с Россией, скрупулезную работу по контролю над вооружениями, чтобы справиться с последствиями его продолжающейся эрозии и обеспечить стратегическую стабильность в Европе», — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства Франции.

Ранее в МИД РФ назвали слова Столтенберга о возможной переброске ракет свидетельством того, что для Североатлантического альянса Основополагающего акта Россия — НАТО больше не существует. В Москве также отметили, что военный блок окончательно потерял связь с реальностью, передает RT.

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безопасность нато франция вооружения
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