Маша Распутина жестко ответила на публичное оскорбление Татьяны Васильевой

Москва, 22 ноября. Певица Маша Распутина не поняла, почему актриса Татьяна Васильева позволила себе ее публично оскорбить. По словам исполнительницы, они даже не знакомы.

Васильева в одном из последних интервью резко высказалась о трех знаменитостях, в число которых попала Распутина. Народная артистка России заявила, что исполнительница хита «Роза чайная» не может быть ее подругой из-за интеллектуальных способностей. Певица не стала отмалчиваться и жестко ответила актрисе.

«Какое она имеет право оскорблять знаменитых людей публично? Что это такое вообще? Она что, со мной на брудершафт пила? Она знает меня как человека? Мы никогда даже не общались! Откуда у нее такие умозаключения по поводу настоящих русских певиц и актрис?» — задалась вопросами возмущенная Распутина в разговоре с «Собеседником».

По словам исполнительницы, она пересекалась с Васильевой лишь однажды на съемках телешоу, где они просто поздоровались и сели далеко друг от друга. Распутина заявила, что действительно не смогла бы быть подругой актрисы, так как они в разных возрастных категориях — ей 57 лет, а звезде «Сватов» 74 года.

Семья Распутиной недавно оказалась в центре скандала из-за дочери певицы. Мария Захарова в шоу у Андрея Малахова обвинила старшего брата по отцовской линии в домогательстве.