Лера Кудрявцева расплакалась в шоу «Суперстар» из-за хита Юлии Началовой

Москва, 22 ноября. Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций во время выступления певца Юрия Титова. Артист выбрал песню покойной исполнительницы Юлии Началовой для проекта «Суперстар».

Кудрявцева присоединилась к членам жюри в проекте «Суперстар. Возвращение», который стартовал на НТВ 21 ноября. Титов вышел на сцену с трогательным номером под песню Началовой «Герой не моего романа».

Хит покойной исполнительницы мгновенно довел Кудрявцеву до слез. Телеведущая извинилась за бурные эмоции и призналась, что слишком тяжело восприняла выступление под песню подруги.

«Я прошу прощения. Юля была моей подругой. Мы с ней ночами висели на телефоне и разговаривали о том, что у нее происходило. Я знаю всю ее жизнь. Я понимаю, что сейчас нужно оценивать, Юрка, тебя. Для меня это свежо и больно», — призналась телеведущая.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Кудрявцева отметила, что артист «потрясающе» исполнил песню Началовой. Теледива также подчеркнула: она до сих пор помнит и любит покойную подругу.

Несмотря на ностальгию, артистка критически оценила выступление певца Юлиана. Кудрявцева осудила музыканта за небрежное исполнение песни «Течет река Волга».