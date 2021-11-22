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Лера Кудрявцева расплакалась в шоу «Суперстар» из-за хита Юлии Началовой

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 20:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева расплакалась в шоу «Суперстар» из-за хита Юлии Началовой
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 22 ноября. Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций во время выступления певца Юрия Титова. Артист выбрал песню покойной исполнительницы Юлии Началовой для проекта «Суперстар».

Кудрявцева присоединилась к членам жюри в проекте «Суперстар. Возвращение», который стартовал на НТВ 21 ноября. Титов вышел на сцену с трогательным номером под песню Началовой «Герой не моего романа».

Хит покойной исполнительницы мгновенно довел Кудрявцеву до слез. Телеведущая извинилась за бурные эмоции и призналась, что слишком тяжело восприняла выступление под песню подруги.

«Я прошу прощения. Юля была моей подругой. Мы с ней ночами висели на телефоне и разговаривали о том, что у нее происходило. Я знаю всю ее жизнь. Я понимаю, что сейчас нужно оценивать, Юрка, тебя. Для меня это свежо и больно», — призналась телеведущая.

Лера Кудрявцева расплакалась в шоу «Суперстар» из-за хита Юлии Началовой
Prt Scr youtube.com / НТВ

Кудрявцева отметила, что артист «потрясающе» исполнил песню Началовой. Теледива также подчеркнула: она до сих пор помнит и любит покойную подругу.

Несмотря на ностальгию, артистка критически оценила выступление певца Юлиана. Кудрявцева осудила музыканта за небрежное исполнение песни «Течет река Волга».

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Все новости / Шоу-бизнес / Лера Кудрявцева расплакалась в шоу «Суперстар» из-за хита Юлии Началовой
кудрявцева началова Суперстар
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