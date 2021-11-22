Сенатор Косачев: ВС РФ никогда не будут использоваться на юго-востоке Украины

Москва, 22 ноября. Российская армия никогда не применялась и не будет применяться для нападения на Украину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

В эфире телеканала «Россия-24» сенатор прокомментировал раздувание антироссийской истерии на Западе, где заявляют о якобы подготовке «вторжения» ВС РФ на Украину. В ответ на это он заявил, что Москва никогда не использовала свои войска для захвата чужой территории.

«В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала, ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины», — отметил Косачев.

При этом вице-спикер Совфеда сказал, что при помощи антироссийской риторики Запад пытается решить две задачи. Во-первых, он хочет запугать Украину российской «агрессией» и привязать ее к себе. Во-вторых, для западных стран важно оттолкнуть от РФ и других ее соседей, в особенности Белоруссию и Казахстан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал американские СМИ трубой для информационной кампании против России. По его словам, в Кремле уверены, что ведется целенаправленная информационная кампания, передает RT.