Боевые расчеты систем С-300 успешно отразили авианалет «противника» на Курилах

Москва, 22 ноября. Расчеты ракетных систем (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) отразили авианалет условного противника в ходе учений на Курилах.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что тренировка была направлена на обнаружение, классификацию и уничтожение воздушных целей. В ходе практической части маневров силы противовоздушной обороны получили сигнал о нарушении воздушных границ государства «вражескими» самолетами. Отмечается, что ЗРС произвели электронные пуски ракет, чтобы уничтожить авиацию неприятеля.

Стоит отметить, что комплексы С-300В4 были переброшены Минобороны РФ на Дальний Восток в декабре минувшего года. Перед этим личный состав прошел обучение по эксплуатации ракет в Оренбурге.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота РФ провели в Крыму учения по уничтожению крылатых ракет условного противника. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей, передает RT.