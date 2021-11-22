Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:47
20:47
Политика
Политолог Мезюхо указал, почему после 2014 года на Украине не произошел еще один майдан
20:47
Общество
Роспотребнадзор заявил, что самоизоляцию в Югре ввели из-за роста заболеваемости COVID-19
20:46
Общество
Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду
20:45
Армия
Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
Все новости

Боевые расчеты систем С-300 успешно отразили авианалет «противника» на Курилах

Армия
Боевые расчеты систем С-300 успешно отразили авианалет «противника» на Курилах
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 22 ноября. Расчеты ракетных систем (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) отразили авианалет условного противника в ходе учений на Курилах.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что тренировка была направлена на обнаружение, классификацию и уничтожение воздушных целей. В ходе практической части маневров силы противовоздушной обороны получили сигнал о нарушении воздушных границ государства «вражескими» самолетами. Отмечается, что ЗРС произвели электронные пуски ракет, чтобы уничтожить авиацию неприятеля.

Стоит отметить, что комплексы С-300В4 были переброшены Минобороны РФ на Дальний Восток в декабре минувшего года. Перед этим личный состав прошел обучение по эксплуатации ракет в Оренбурге.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота РФ провели в Крыму учения по уничтожению крылатых ракет условного противника. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Боевые расчеты систем С-300 успешно отразили авианалет «противника» на Курилах
курилы минобороны рф учения с-300
Комментировать