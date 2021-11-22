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В Латвии начались военные учения Winter Shield при участии стран НАТО

Армия
В Латвии начались военные учения Winter Shield при участии стран НАТО
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Рига, 22 ноября. Военные учения Winter Shield стартовали на Адажском полигоне в Латвии, сообщает минобороны республики.

По данным ведомства, тренировочные мероприятия продлятся до 4 декабря. В них примут участие военнослужащие механизированной пехотной бригады Вооруженных сил Латвии, подразделения боевой группы расширенного присутствия НАТО, а также представители американского командования.

Военные отработают боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также планируется переброска военной техники по дорогам страны и полеты боевой авиации в ее воздушном пространстве.

Ранее, как сообщает RT, о маневрах НАТО в странах Балтии высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, республики используют в качестве плацдарма у российских рубежей.

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Латвия сша нато
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