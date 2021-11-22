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Экс-нардеп Герман описала печальный финал Украины после третьего майдана

Политика
Экс-нардеп Герман описала печальный финал Украины после третьего майдана
ФБА  /  Денис Машкин

Киев, 22 ноября. Оппоненты Владимира Зеленского уже открыто раскачивают очередной майдан, после которого Украину ждет безрадостный финал.

С таким печальным для украинцев прогнозом в эфире телеканала «НАШ» выступила бывший депутат Верховной Рады Анна Герман, подчеркнув, что будущее Украины сейчас легко разглядеть в испуганных глазах Владимира Зеленского.

Ведущий Артем Никифоров отметил, что политические элиты на Украине открыто нагнетают обстановку и ведут страну уже к третьему майдану. К примеру, бывший глава администрации президента Андрей Богдан разместил на своей странице в соцсети понятный всем украинцам призыв — фото с Евромайдана с лозунгом «Сделаем Украину снова великой». Журналист поинтересовался у Герман, считает ли она, что Зеленскому действительно угрожает госпереворот с последующим свержением.

Экс-нардеп Герман описала печальный финал Украины после третьего майдана
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Бывший нардеп подчеркнула, что она лично всегда была против майданов и со страхом наблюдает за развитием событий, так как уверена, что третьей такой «революции» Украина просто не переживет. В лучшем случае страну ждет потеря новых территорий, а в худшем — государственности.

«Я всегда была противницей майданов и, естественно, против новых революций. Я даже боюсь повторения 2014 года, так как на этот раз майдан, помноженный на кризис, который наблюдается в социальной, экономической и политической сферах, несомненно приведет к потере новых территорий и печальному финалу украинского государства. Страну разорвут на части пестуемые годами противоречия, и она распадется на регионы. Поэтому я за спокойный и мирный переход власти. Хотя, если посмотреть в испуганные глаза Зеленского, который сегодня позорно сбежал от семей погибших участников Майдана, можно увидеть, что спокойного отречения не будет. Он испуган до предела», — предсказала развитие событий бывший парламентарий.

Герман добавила, что по испуганным глазам президента было видно, что он хоть немного начал осознавать, что радикальный электорат, на который он так усиленно работает, предав своего избирателя, никогда не признает его своим. И эти праворадикалы первыми вломятся к нему в кабинет, чтобы смести из президентского кресла. Паника гаранта показывает, что он будет отчаянно цепляться за власть до печального конца всей страны. Чем ожесточеннее будет грызня за пост президента в ближайшие несколько месяцев, тем жестче и сокрушительнее будут последствия уже третьего госпереворота в истории Украины.

Ранее простой одессит в эфире одного из украинских телеканалов легко раскусил очередную уловку власти с углем одной шуткой о море в Казахстане.

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Все новости / Политика / Экс-нардеп Герман описала печальный финал Украины после третьего майдана
украина зеленский майдан госпереворот богдан
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