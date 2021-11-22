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Татьяна Васильева призналась, что Валерий Гаркалин дважды умирал у нее на руках

Общество
Татьяна Васильева призналась, что Валерий Гаркалин дважды умирал у нее на руках
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 22 ноября. Актриса Татьяна Васильева прокомментировала смерть коллеги Валерия Гаркалина. Кинозвезда вспомнила, как артист едва не ушел из жизни во время их совместного спектакля.

Гаркалин скончался 20 ноября после продолжительной борьбы с осложнениями на фоне COVID-19. Васильева призналась, что утрата коллеги по сцене стала для нее потрясением. Однако она уверена — его уход из жизни был светлым, ведь память о нем останется в творчестве и учениках.

Васильева также рассказала о проблемах со здоровьем звезды. Она вспомнила в эфире шоу «Пусть говорят», что Гаркалин дважды едва не лишился жизни на одной сцене с артисткой.

«Это для меня такой удар. Я думала, что он не умрет так. Два раза он умирал у меня на руках. Мы играем спектакль. Я никогда не видела, что такое инфаркт. Тут он говорит: «Масечка…» Встает на колени и ползет со сцены», — призналась артистка.

Васильева тогда перекрестила актера, и его увезли в больницу. Затем сердце Гаркалина едва не остановилось во второй раз, но ему удалось выжить.

Журналистка Алла Буловинова ранее поделилась одним из последних фото артиста. Судя по кадру, Гаркалин заметно изменился перед госпитализацией.

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актер васильева гаркалин
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