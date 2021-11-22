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Политик Царев предложил разделить Украину на российскую и западную части

Политика
Политик Царев предложил разделить Украину на российскую и западную части
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Киев, 22 ноября. Украину надо разделить на две части — российскую и западную — ради справедливости для народа. Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Ситуация, которая сложилась в стране в последнее время, является поистине «чудовищной». Если бы часть Украины, которой важно сотрудничать с Россией, осталась бы под влиянием российского государства, а другая половина, ориентированная на западные страны, находилась под Западом, то все были бы довольны, отметил экс-депутат.

При этом, по словам политика, украинское государство столкнулось бы с другой проблемой — переселением.

«Но в целом какая-то справедливость была бы. Но проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в Донецкой и Луганской республике, и это несправедливо», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что политолог Юрий Кот раскритиковал экс-президента Украины Виктора Януковича за высказывания о Донбассе. Бывший украинский лидер уверен, что по вине Киева появилась угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные военные действия с применением боевой техники.

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