Политолог Бондаренко: США сообщениями об Украине пытаются сорвать встречу Путина и Байдена

Киев, 22 ноября. Сообщения американских СМИ о якобы готовящемся нападении России на Украину являются пустой дезинформацией, рассказал политолог Константин Бондаренко.

Помимо этого, эксперт отметил, что одной из целей дезинформации является попытка сорвать планируемую встречу главы РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Соответствующим заявлением политолог поделился в беседе с РИА Новости.

«Во-первых, есть целый ряд тех политических сил и институтов, которое хотят сорвать встречу Путина и Байдена. Второй момент, сейчас утверждается бюджет на следующий год, в том числе военное сообщество в США хочет увеличения бюджета за счет информационных сообщений в СМИ об угрозах», — подчеркнул Бондаренко.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия ведет диалог с Соединенными Штатами, во время которого даются разъяснения по Украине. Он отметил, что подготовкой ответов на запросы Вашингтона занимается российское внешнеполитическое ведомство.