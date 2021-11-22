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Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции

Общество
Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции
instagram.com  /  @durov

Париж, 22 ноября. Российский предприниматель, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительственного вестника страны.

Отмечается, что указ был подписан 23 августа 2021 года. Павел Дуров вошел в число лиц, приобретающих права гражданина Франции. В документе также указаны его личные данные: имя, дата и место рождения.

Помимо российского гражданства, Павел Дуров имеет паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в восточной части Карибского моря. Данный документ позволяет предпринимателю передвигаться по территории стран Европейского союза и Великобритании без виз.

Как сообщалось ранее, американская артистка балета Джой Аннабель Уомак стала гражданкой России. Она обратилась с просьбой о предоставлении гражданства к президенту РФ Владимиру Путину летом 2021 года.

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Павел Дуров гражданство документы
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