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Израиль договорился с Иорданией об обмене воды на электроэнергию

Весь мир
Израиль договорился с Иорданией об обмене воды на электроэнергию
ТАСС  /  Mohammad Abu Ghosh / Zuma

Тель-Авив, 22 ноября. Иордания заключила с Израилем соглашение о поставках электроэнергии взамен на воду. Об этом сообщает The Times of Israel.

Первые новости о договоренностях появились еще 17 ноября. Тогда ожидали подключения посланника США по климату Джона Керри к переговорному процессу.

Теперь Израиль и Иордания подписали крупнейший меморандум о региональном сотрудничестве из всех, когда-либо заключавшихся между Тель-Авивом и его соседями.

Сделка должна была быть одобрена еще две недели назад в Глазго на международной конференции по климату, но глава израильского кабмина Нафтали Беннет просил отложить этот вопрос до завершения голосования по бюджету еврейского государства.

Важный контракт

Возможность подписания большого контракта была впервые оговорена в ходе сентябрьской встречи между министром энергетики Израиля Карин Эльхаррар и послом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом Махмудом Фатхом Али аль-Хаджа.

Позднее глава израильского минэнерго провела переговоры с министром водных ресурсов Иордании Мухаммадом ан-Наджаром. В ходе этого диалога стороны обсудили возможность удвоения объемов воды, поставляемой еврейским государством на иорданскую территорию.

Договор был заключен на всемирной выставке Expo 2020, которая проходит в Дубае. Техническое обоснование проекта будет подготовлено в 2022 году.

«Этот меморандум о взаимопонимании принесет пользу всем жителям Ближнего Востока. Он покажет миру, как страны могут действовать сообща в борьбе с климатическим кризисом», — заявила Карин Эльхаррар.

По условиям заключенной сделки компания из ОАЭ (ею стала Emirati) построит солнечную электростанцию мощностью 600 МВт. Заказчиком будет Амман, у которого Израиль и будет покупать электричество.

В свою очередь, Тель-Авив взял на себя обязательства по постройке опреснительной установки, которая обеспечит Амман водой.

Иорданская жажда

Эта договоренность имеет колоссальное значение для Аммана, который переживает тяжелые времена. Климатологи отмечают низкое количество осадков в королевстве в текущем году, из-за чего основные иорданские плотины обезводели.

«Последний сезон дождей, который традиционно начинается в декабре и заканчивается в мае, оказался очень слабым. Он принес на 60% меньше осадков, чем в среднем за год. В сочетании с высокими температурами и большим спросом на воду это усугубило кризис», — говорит представитель Министерства водных ресурсов Иордании Омар Саламе.

Согласно прогнозам специалистов, дефицит воды в королевстве к концу года составит 40 млн кубометров. Сейчас иорданские власти работают над планом чрезвычайных действий для спасения фермерских хозяйств.

В сложившейся ситуации подобное партнерство с Израилем является значительным достижением для Иордании. Между странами существует соглашение, предусмотренное заключенным в 1994 году мирным договором и устанавливающее принципы использования ресурсов в регионе.

«Стороны признают законное разделение воды в реках Иордан и Ярмук, подземные течения пустыни Арава», — указывается в 6 статье договора.

В рамках этого соглашения израильтяне обязались поставлять иорданцам пресную воду из озера Кинерет в объеме 35 млн кубометров, но это число может быть увеличено по запросу королевства.

Обычно Тель-Авив удовлетворяет заявки Аммана, но нынешней весной обращение было проигнорировано по решению бывшего премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Нетаньяху и Совет национальной безопасности задержали ответ, что свидетельствует о намерении отклонить запрос», — пояснила газета Haaretz.

Причины разногласий остались доподлинно неизвестными. Однако эксперты утверждают, что они могут скрываться в конфликте между тогдашним главой израильского кабмина и королем Иордании Абдаллой II.

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