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Режиссер Ридли Скотт анонсировал сериал во вселенной фильма «Бегущий по лезвию»

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 19:55
Общество
Режиссер Ридли Скотт анонсировал сериал во вселенной фильма «Бегущий по лезвию»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 22 ноября. Британский кинорежиссер Ридли Скотт сообщил, что сценарий для пилотного эпизода сериала во вселенной «Бегущего по лезвию» уже написан.

Кинематографист отметил, что параллельно стартовала работа и над другим проектом. Скотт планирует снять сериал во вселенной «Чужого». Сценарий для пилотного эпизода также готов.

Сериал по мотивам фильма «Бегущий по лезвию» будет состоять из десяти часовых частей. Продолжительность нового проекта по «Чужому» ожидается меньше. Шоураннером выступит Ноа Хоули, который работал над «Костями», сообщает Variety.

Перечисленные планы Скотта являются не единственными на ближайшее время. Он хочет создать мини-сериал, посвященный событиям Второй мировой войны. Повествование будет вестись от лица военных и детей.

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