Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:46
20:46
Общество
Стилист Анна Бей посоветовала женщинам изъять из гардероба удешевляющую вид одежду
20:45
Армия
Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
20:39
Армия
Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
20:37
Политика
Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО
Все новости

Кишинев может лишиться российского газа из-за несоблюдения контрактных обязательств

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 19:57
Экономика
Кишинев может лишиться российского газа из-за несоблюдения контрактных обязательств
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 ноября. Молдавия не оплатила текущие поставки газа, теперь страна может остаться без топлива из РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителей российской компании «Газпром».

Российская корпорация официально уведомила Молдавию о возможном прекращении поставок энергоресурса. У страны остается 48 часов, чтобы оплатить топливо. В компании «Газпром» выразили крайнюю разочарованность невыполнением Кишиневом своих контрактных обязательств. Очередной платеж должен был поступить 22 ноября.

Молдавия ранее только частично погасила задолженность перед «Газпромом». Страна расплатилась только за топливо, поставленное в сентябре текущего года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Кишинев может лишиться российского газа из-за несоблюдения контрактных обязательств
Газпром газ молдавия кризис контракт
Комментировать