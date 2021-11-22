Кишинев может лишиться российского газа из-за несоблюдения контрактных обязательств

Москва, 22 ноября. Молдавия не оплатила текущие поставки газа, теперь страна может остаться без топлива из РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителей российской компании «Газпром».

Российская корпорация официально уведомила Молдавию о возможном прекращении поставок энергоресурса. У страны остается 48 часов, чтобы оплатить топливо. В компании «Газпром» выразили крайнюю разочарованность невыполнением Кишиневом своих контрактных обязательств. Очередной платеж должен был поступить 22 ноября.

Молдавия ранее только частично погасила задолженность перед «Газпромом». Страна расплатилась только за топливо, поставленное в сентябре текущего года.