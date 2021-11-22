Более десяти иностранных IT-гигантов должны открыть филиалы в России к 1 января 2022 года

Москва, 22 ноября. Роскомнадзор (РНК) опубликовал список иностранных интернет-компаний, которые должны открыть свои представительства в России.

Так, 13 зарубежных IT-гигантов должны выполнить данное требование к 1 января 2022 года. В их числе Google, Twitter и Telegram, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в список РНК попали TikTok, Likeme, Apple, Zoom, Viber, Discord, Pinterest, Spotify, Twitch и Meta Platforms. Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте Роскомнадзора.

Кроме того, компании должны разместить на своих сайтах электронную форму обратной связи с российскими пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте РНК для взаимодействия с органами власти. Также будет необходимо установить рекомендованный счетчик посещаемости.

Роскомнадзор ранее ограничил доступ к 2,8 тыс. недостоверных материалов с начала осени. Половина из них касалась пандемии коронавирусной инфекции.