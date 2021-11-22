Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 20:46
20:45
Армия
Tencent: новость о возобновлении серийного производства российских Ту-160 потрясла ВС США
20:43
Общество
Глава Центра Гамалеи Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России
20:43
Экономика
Премия Investment Leaders-2021 определила ведущих игроков инвестиционной сферы
20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что нюхала рельсы в метро во время беременности
20:41
Общество
Максим Новик: Вскоре Крыму не понадобится инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
20:40
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
20:40
Экономика
Экономисты рассказали, какие факторы негативно влияют на котировки нефти
20:39
Армия
Минометчики ВС РФ отработали ликвидацию «противника» на учениях в Ставропольском крае
20:37
Политика
Политолог Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО
20:36
Армия
Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном
Все новости

Рост мировых цен на пшеницу ожидается в ближайшие месяцы

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 19:53
Экономика
Рост мировых цен на пшеницу ожидается в ближайшие месяцы
pixabay.com

Москва, 22 ноября. Стоимость продуктов в России может увеличиться из-за роста цен на пшеницу на глобальном рынке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на прогноз аналитической компании «Совэкон», которая специализируется на аграрной сфере.

Стоимость пшеницы с содержанием протеина выросла на 12,5% в глубоководных российских портах. Рыночная стоимость тонны зерна дошла до 337 долларов. Эксперты предполагают, что тенденция будет продолжаться в ближайшие несколько месяцев.

«В ближайшие 1-2 месяца мы ждем продолжения роста на мировом рынке пшеницы, который поддержит и котировки внутри страны», — спрогнозировали в «Совэконе».

Повышение стоимости зерна на международном рынке делает ситуацию с ним похожей на газовый кризис в Европе. ФАН ранее представил обзор состояния глобальных экономических процессов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Рост мировых цен на пшеницу ожидается в ближайшие месяцы
зерно пшеница рост цен рынок зерна
Комментировать