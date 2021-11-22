Рост мировых цен на пшеницу ожидается в ближайшие месяцы

Москва, 22 ноября. Стоимость продуктов в России может увеличиться из-за роста цен на пшеницу на глобальном рынке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на прогноз аналитической компании «Совэкон», которая специализируется на аграрной сфере.

Стоимость пшеницы с содержанием протеина выросла на 12,5% в глубоководных российских портах. Рыночная стоимость тонны зерна дошла до 337 долларов. Эксперты предполагают, что тенденция будет продолжаться в ближайшие несколько месяцев.

«В ближайшие 1-2 месяца мы ждем продолжения роста на мировом рынке пшеницы, который поддержит и котировки внутри страны», — спрогнозировали в «Совэконе».

Повышение стоимости зерна на международном рынке делает ситуацию с ним похожей на газовый кризис в Европе. ФАН ранее представил обзор состояния глобальных экономических процессов.