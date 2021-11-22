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Возлюбленная Саакашвили заявила о нечеловеческом обращении с политиком в тюрьме

Политика
Возлюбленная Саакашвили заявила о нечеловеческом обращении с политиком в тюрьме
instagram.com  /  Елизавета Ясько

Киев, 22 ноября. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оказалось под угрозой из-за ненадлежащего обращения с политиком в тюрьме, заявила его девушка депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

По ее словам, речь идет не только о физическом, но и психологическом состоянии. Во время пребывания политика в грузинской тюрьме с ним обращались нечеловеческим образом, что закономерно привело к текущему положению вещей.

«Я не врач и не могу сказать о том, что происходит у него в организме, но я вижу, что у него есть разные симптомы, от которых он мучается. Думаю, что понадобится много времени, чтобы он вернул себе здоровье», — сказала она.

Ранее Ясько рассказала об эмоциональном признании в любви от Михаила Саакашвили. Украинка отметила, что политик не оставил ей шансов на отказ.

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украина саакашвили ясько
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