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Нейропсихолог Каширская объяснила, почему современные дети выбирают гаджет вместо книги

Общество
Нейропсихолог Каширская объяснила, почему современные дети выбирают гаджет вместо книги
pixabay.com  /  Chuck Underwood

Компьютеры и интернет с социальными сетями вроде TikTok или Instagram вытесняют книги. Чтение уже давно не основной вид досуга для детей. Кто в этом виноват — издатели, которые выпускают неинтересную литературу, или родители, неспособные привить ребенку любовь к чтению? И нужно ли вообще «ломать» малыша, насильно меняя его гаджет на книгу? На эти и другие вопросы в беседе с ФАН дала ответы детский нейропсихолог и директор издательства «Пешком в историю» Екатерина Каширская.

Нейропсихолог Каширская объяснила, почему современные дети выбирают гаджет вместо книги
Из личного архива Екатерины Каширской /

— Скажите, может ли книга быть конкурентом планшету и телефону, ведь современные дети предпочитают гаджеты?

— Мой ответ — нет. Книга не конкурент гаджету, она никогда не выиграет у телефона по привлекательности и по времени, которое ребенок хочет проводить у экрана. Но это совершенно не значит, что родители не могут показать детям, что удовольствие в жизни можно получать от разных вещей. Я бы не ставила этот вопрос как вопрос конкуренции между книгой и телефоном. Скорее, это вопрос наличия некой деятельности, о которой ребенок еще не знает, например, чтения и того, что это может приносить радость и удовольствие. И именно этому стоит детей учить, и именно это важно им показывать на собственном примере.

— Говорят, что Гарри Поттер уже не в моде, что же тогда сейчас читают дети, которые все же выбирают книгу, а не телефон?

— Я не соглашусь, что «Гарри Поттер» не в моде. Книги такого уровня становятся литературным наследием, и, безусловно, есть дети, которые знакомятся с этой книгой только сейчас и читают с преогромным удовольствием. Вообще, говорить о «моде» на книги считаю не вполне корректным. Разные дети читают разное. Это вопрос очень многих факторов, начиная от сферы интересов и особенностей самих детей, включая то, что предлагают им родители. Книжный рынок сейчас предлагает множество различных вариантов — от новых ярких переизданий классики до множества разноплановых новинок.

Нейропсихолог Каширская объяснила, почему современные дети выбирают гаджет вместо книги
Из личного архива Екатерины Каширской /

— О чем нужно писать, чтобы заинтересовать детей?

— Наше издательство выпускает познавательную литературу, так называемый формат нон-фикшн. И в этом сегменте мы можем наблюдать, что уже отпал интерес к книгам, которые были популярны, например, в моем детстве. Просто энциклопедия Древнего Рима уже никому не интересна, эту информацию можно уже быстро найти в интернете, прочитать в «Википедии» и так далее. Книги, которые представляют собой пересказ фактов, утратили актуальность, а вот познавательная литература, которая представляет собой или некий другой взгляд на мир, или некое обобщение, или необычный анализ фактов и информации — это очень интересно и привлекает читателя. Например, книга нашего издательства «Математика. История идей и открытий», которая уже переведена на несколько языков, как раз представляет собой такой удивительный уникальный взгляд на историю математики. В ней автор рассказывает о том, что часто в мире, когда еще не было интернета, многие ученые в разных уголках планеты работали над одними и теми же задачами. Поскольку математика всегда была тесно переплетена с практическими задачами жизни, те одинаковые задачи, что стояли перед людьми, влияли на это пересечение идей. Книга рассказывает, как они возникали и развивались. Лишь спустя время уже появились различные коммуникации между учеными. И вот такое авторское исследование и интересная подача материала — это как раз то, что нельзя найти ни в каких «Википедиях». Именно такие книги пользуются и, я уверена, будут пользоваться популярностью в сегменте «Познавательная литература».

— А как в целом изменился книжный рынок за последние десять лет?

— Вопрос очень обширный. Мы следим в основном за своим сегментом. Появляется много новых книг, авторов, форматов. В целом рынок развивается и адаптируется к современным реалиям. Как я рассказала выше, появляются очень достойные книги, заслуживающие внимания, интересные для совместного чтения как детям, так и их родителям.

Нейропсихолог Каширская объяснила, почему современные дети выбирают гаджет вместо книги
pixabay.com /

— Как изменилось развитие детей в эпоху гаджетов и интернета?

— Этот вопрос касается нашего общества в целом. Каждый человек сам выбирает, как реагировать на новшества и современные технологии, брать ли из этого пользу или злоупотреблять. Многие же взрослые тоже способны весь день сидеть в соцсетях или играть в компьютерные игры, но кто-то выбирает этого не делать. Свою жизнь можно делать разнообразной, интересной и познавательной в любую эпоху. В отношении детей все то же самое.

Нейропсихолог Каширская объяснила, почему современные дети выбирают гаджет вместо книги
pexels.com /

— Дайте, пожалуйста, рекомендацию, как привить ребенку желание читать с точки зрения нейропсихологии?

— Здесь существует универсальное правило: довольно сложно научить детей чему-то, что не присутствует в собственной жизни. Если ты, например, сам никогда не занимаешься спортом и тебе неинтересна вообще эта сторона человеческой жизни, а ребенку вдруг объясняешь, что здоровый образ жизни — это прекрасно и надо ходить в секцию по футболу три раза в неделю, эта идея будет ненадежна и недолгосрочна. Сначала можно заставить, но постепенно ребенок поймет, что это профанация. Родители сами этого не делают, а он почему-то должен. Я не беру ситуации, когда в уже более осознанном возрасте ребенок сам выбирает что-либо в соответствии со своими наклонностями и желаниями. Но, опять же, он должен это где-то увидеть. И пример родителей работает наилучшим образом. Ситуация с чтением примерно такая же. Если родители сами не читают, им неинтересны книги и они не получают от чтения удовольствия, довольно сложно объяснить ребенку, почему ему это обязательно, и вообще, что это ценно и интересно. Второй момент: очень здорово делать это вместе. Если маленькому ребенку можно читать книжку, то далее ребенок может в формате семейного вечера читать что-то свое, мама свою книгу, папа свою. И как вы можете всей семьей смотреть интересный фильм или сходить куда-то погулять, также можно ввести в традицию вечера чтения и совместные обсуждения прочитанного. У нас в издательстве выходят и интерактивные книги, и игровые книжки, они могут увлечь ребенка любого. Не обязательно читать только что-то серьезное. Важно, что у ребенка возникает понимание, что взаимодействие с книгой может быть радостью, и это становится частью его жизни.

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