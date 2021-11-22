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Американец сделал гигантский игрушечный пистолет и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Видео

Зачастую любимые игрушки мальчиков — это машинки и муляжи оружия. Когда парни вырастают, то покупают себе настоящие авто, а вот с пистолетами и гранатами все сложнее. Однако один американец решил усовершенствовать любимую забаву детства, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Майкл Пик с детства любил играть с бластерами фирмы Nerf. Это пистолеты для детей, которые выстреливают не пульками, а пенообразными дротикам. Большую популярность среди детворы они получили в 90-ых.

«Это обычный пистолет Nerf. У него есть прицел, магазин и сошка. Это очень классная игрушка. Но мне кажется, ему чего-то не хватает. Ему не хватает мощности», — посчитал американец.

Пик понял, что в зрелом возрасте с детской игрушкой баловаться не так интересно и решил ее модифицировать. Молодой человек сначала спроектировал будущий пистолет на бумаге, а потом начал претворять его в жизнь.

Все успехи и трудности сборки американец демонстрировал на своем YouTube-канале. Изобретатель признался, что самым сложным оказалось создание механизма выпускания стрелы и соблюдение всех пропорций оригинала.

В результате получилась рабочая пушка длиной 3,6 метра. Ее вес превышает 90 кг, а дротик летит со скоростью 80 км/ч.

Таким образом Майкл Пик побил прошлый рекорд Гиннеса, который установил его соотечественник. В 2016 году бывший инженер NASA Марк Робер сделал копию пистолета Nerf длиной в 1,8 метра.

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