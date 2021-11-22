Сербия не может найти альтернативу российскому топливу

Белград, 22 ноября. Белград считает, что альтернативы российскому газу нет, при этом он рассчитывает покупать топливо по цене ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Об этом РИА Новости заявил глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич.

Сербский лидер Александар Вучич планирует приехать в Москву, чтобы 25 ноября встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Ему предстоит договариваться о цене, объемах поставок газа и сроках действия контракта. Сейчас по истекающему в конце года договору Сербия получает голубое топливо по 270 долларов за 1000 кубических метров.

«До сих пор цена для нас рассчитывалась по так называемой нефтяной формуле. Она нас полностью устраивала, мы знали, каковы тенденции, как она рассчитывается и какова будет цена газа. Очевидно, сейчас в договоры может быть включен и элемент биржевой, рыночной цены», — предположил глава Газовой ассоциации.

Для Сербии, по словам Вулетича, цена в 530 долларов очень высока. Однако уровень в 450 долларов страну полностью устроил бы, добавил он.

Вучич ранее сообщил, что Сербия планирует просить у РФ заключения договора на поставку 3 млрд кубометров топлива в год на протяжении десяти лет.