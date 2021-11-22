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«Ветераны России» потребовали проверить законность концерта Моргенштерна в Москве

Общество
«Ветераны России» потребовали проверить законность концерта Моргенштерна в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 22 ноября. Общественное движение «Ветераны России» хочет убедиться в целесообразности и законности проведения концерта рэпера Моргенштерна в Москве. Для этого было направлено соответствующее обращение к властям столицы.

Моргенштерн готовится дать концерт в московском клубе Gipsy на этой неделе. Эта новость встревожила представителей общественного движения «Ветераны России».

Активисты направили обращение мэру Сергею Собянину, прокурору Москвы Денису Попову, а также главе столичного управления Роспотребнадзора Елене Андреевой с требованием провести проверку законности и целесообразности выступления звезды. Руководитель движения Ильдар Резяпов уверен, что Моргенштерн может оказать пагубное влияние на аудиторию.

«Родительское сообщество возмущено творчеством Моргенштерна. Ему отказывают выступать во многих городах России. Со своей стороны хочу добавить: его виновность в пропаганде паразитирующего образа жизни и наркотиков доказана в суде. Это недопустимо в развитии будущего молодого поколения», — подчеркнул руководитель «Ветеранов России» в беседе с NEWS.ru.

Обращение также было направлено начальнику ГУ МЧС столицы Сергею Желтову. Кроме того, активисты обратились к главе ГУ МВД РФ по Москве Олегу Баранову.

Маша Распутина также раскритиковала творчество рэпера. Артистка назвала Моргенштерна «человеком из ада».

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